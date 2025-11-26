Musei in Musica 2025 omaggio a Ornella Vanoni

Sabato 29 novembre Roma la 15esima edizione di Musei in Musica, la storica manifestazione dell’autunno cittadino che diffonde l’intrattenimento musicale nei Musei Civici di Roma Capitale e negli altri spazi espositivi e culturali della città.L'edizione 2025 sarà dedicata al ricordo di Ornella. 🔗 Leggi su Romatoday.it