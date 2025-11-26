Musei in Musica 2025 omaggio a Ornella Vanoni
Sabato 29 novembre Roma la 15esima edizione di Musei in Musica, la storica manifestazione dell’autunno cittadino che diffonde l’intrattenimento musicale nei Musei Civici di Roma Capitale e negli altri spazi espositivi e culturali della città.L'edizione 2025 sarà dedicata al ricordo di Ornella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il 29 novembre il GAMM esplode a ritmo 8bit per Musei in Musica 2025!Preparati a una notte epica tra live voce e chitarra di Prof. Spinato, DJ set cartoon-powered e la presentazione di una nuova acquisizione iconica che entra in collezione.Biglietto speci
Sabato 29 novembre, per l'iniziativa "Musei in Musica", le mostre "Alphonse Mucha" a Palazzo Bonaparte e il Museo del Genio con le esposizioni "Vivian Maier: The Exhibition" e "PopAir" di Ugo Nespolo, ti aspettano con orario prolungato fino all'1 di notte e u
Cultura: sabato si accendono i riflettori su Musei in musica, nel ricordo di Ornella Vanoni - Sabato 29 novembre Roma celebra l'incontro tra patrimonio culturale e arti performative con la 15ma edizione di Musei in Musica, la ...
Musei in Musica al Polo Museale Sapienza - Il Polo Museale Sapienza (PMS) annuncia la partecipazione all'edizione 2025 di Musei in Musica, in programma sabato 29 novembre 2025 dalle ore 20.
Roma, una notte a 1 euro nei musei: torna 'Musei in Musica' e la città si accende - Il prossimo 29 novembre Roma si prepara a vivere la sua notte più luminosa, quando le porte e le vetrate dei Musei Civici si spalancheranno fino alle 2 del mattino.