Muore per un tumore al seno familiari chiedono 3,5 milioni di risarcimento all’Asp

Gli eredi di una donna deceduta per un tumore al seno hanno chiesto un risarcimento di 3,5 milioni di euro all’Asp di Agrigento, accusata di presunti errori medici nella gestione di un nodulo mammario che, secondo la denuncia, avrebbe aggravato la malattia fino al decesso. Il tribunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

