Mummenschanz in ' 50 years' esclusiva toscana a Cascina
Mummenschanz celebra 50 anni di poesia visiva: doppia replica in esclusiva toscana a La Città del Teatro.Cinquant’anni di silenzio che parlano più di mille parole. I Mummenschanz, la leggendaria compagnia che ha rivoluzionato l’arte del teatro visivo nel mondo, arrivano a La Città del Teatro con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
MUMMENSCHANZ - 50 Years / Cascina (Pisa), Italy - facebook.com Vai su Facebook
I francesi Mummenschanz al Teatro Verdi di Pordenone in esclusiva regionale - Un attesissimo evento di respiro internazionale approda domani e sabato, in esclusiva regionale, al Teatro Verdi di Pordenone: alle 20. Lo riporta ilgazzettino.it
Mummenschanz - 50 Years, Duisburg - Seit über 50 Jahren begeistert MUMMENSCHANZ die Theaterwelt und das Publikum rund um den Erdball. Come scrive regioactive.de
Weekend a teatro tra i 50 dei Mummenschanz e Ponte di Genova - Dai Mummenschanz che festeggiano mezzo secolo di successi, a Roma, con il loro "Mummenschanz 50 years. Scrive ansa.it