Mozione di sfiducia a Schifani | 5 ore per gli interventi e il voto

Ci sarà un limite di tempo per la discussione della mozione di sfiducia al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, prevista per martedì 2 dicembre. La seduta, fissata per le 14, dovrà concludersi entro cinque ore. La mozione, presentata martedì dalle opposizioni, è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

MOZIONE DI SFIDUCIA A SCHIFANI | All'Ars discussione martedì 2 dicembre --> https://www.teleone.it/2025/11/26/la-mozione-di-sfiducia-al-schifani-allars-martedi-prossimo-2-dicembre/ - facebook.com Vai su Facebook

La mozione di sfiducia bussa alle porte di Sala d’Ercole: come si svolgerà la seduta di martedì - L’Ars accoglierà il mese di dicembre con la mozione di sfiducia al presidente della Regione Renato Schifani. ilsicilia.it scrive

Mozione di sfiducia per Schifani, opposizioni unite all’Ars: il voto il 2 dicembre - Le riforme mancate al peso delle inchieste giudiziarie, il clima politico siciliano si surriscalda con il deposito ufficiale della mozione di sfiducia nei confronti del governatore Renato Schifani. Secondo start-news.it

Depositata la mozione di sfiducia a Schifani: i quindici punti e la data - PALERMO – Dalle riforme non approvate alle inchieste giudiziarie, sono 15 i punti al centro della mozione di sfiducia depositata da Pd, M5s e Controcorrente nei confronti del presidente della Regione ... Riporta livesicilia.it