Mouratoglou | Djokovic è uno dei pochi per cui il denaro non è un valore
«Il denaro è molto importante e porta sicurezza. Su questo non c’è dubbio. Ma nella mia carriera ho rifiutato molte grandi aziende e assegni elevati, perché non posso rappresentare qualcosa in cui non credo». Parola di Novak Djokovic. Il serbo aveva rilasciato tali dichiarazioni durante un’intervista al programma “Piers Morgan Uncensored”. Prendendo spunto da queste, il noto coach Patrick Mouratoglou ci ha tenuto ad elogiare l’ex numero uno sottolineando la sua rara virtù in un mondo sempre più comandato dalla sete di denaro. Mouratoglou: «Djokovic è una persona autentica, per lui il denaro non è un valore». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
