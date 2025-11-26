Mostre La ricomparsa della pittura figurativa | nuovo progetto espositivo a Palazzo Russo

Sarà inaugurata venerdì 27 novembre alle ore 17:00, presso la sede di TeleClub Italia al sesto piano di Palazzo Russo (Via Aniello Palumbo 7 – Giugliano in Campania), la mostra “La ricomparsa della pittura figurativa”. L’esposizione, curata da Franco Riccardo, riunisce una selezione di opere di Enzo Esposito Cumani e Davide Stasino, e rappresenta il terzo appuntamento del percorso che l’emittente dedica alla promozione delle arti visive contemporanee. Il progetto nasce dalla volontà di riflettere sul ruolo della figura umana nella pittura odierna, dopo decenni in cui avanguardie, sperimentazioni concettuali e la crescente centralità dell’immagine digitale sembravano aver messo in secondo piano la rappresentazione figurativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

