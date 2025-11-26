Mostra ' Toulouse-Lautrec et les Amis' a Pisa

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la mostraToulouse-Lautrec et les Amis” rivive a Pisa l’atmosfera della Parigi di inizio Novecento, cuore pulsante della Belle Époque. Un periodo di grande fermento artistico e culturale, in cui pittori, scultori e poeti trasformarono la capitale francese in un laboratorio creativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Henri de Toulouse-Lautrec in mostra a Palazzo Roverella - E’ la prestigiosa sede di Palazzo Roverella, cuore storico di Rovigo, ad ospitare (sino al 30 giugno 2024) una grande mostra – la più grande mai realizzata in Italia – dedicata ad Henri de ... Da panorama.it

Mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella a Rovigo: esposte 60 opere provenienti da tutto il mondo. Biglietti, orari e prenotazioni - Lautrec, uno dei più importanti artisti della Belle Époque, sarà protagonista di una grande mostra a Palazzo Roverella a Rovigo dal 23 febbraio al 30 giugno 2024. Da ilgazzettino.it

Serata sulle note della Belle Époque e di Toulouse Lautrec GUARDA LA MOSTRA - Mastio della Cittadella a Torino registra un record di presenze, con oltre 15mila visitatori che hanno affollato la ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mostra Toulouse Lautrec Et