Mostra d’arte presepiale a Villa Egea Dal 22 Novembre al 8 Dicembre

Mostra d’arte presepiale: Natale si avvicina e ovunque fervono preparativi per la natività della festa più bella dell’anno. Mostra d’arte – Villa Egea con percorso guidato ha avuto una idea veramente notevole creando una mostra presepiale dalla sua collezione privata veramente mirabile in stile e tecniche del 700, esposizione con creazioni di artigiani di Napoli. All’interno della Mostra d’arte che è ripetiamo una collezione privata, è presente anche una area food. Il percorso guidato ripercorrerà la storia del presepe dalle sue origini. Sulle pagine “Instagram” di Villa Egea sono presenti anticipazioni video su cosa aspettarsi da questa mostra che ha veramente lo scopo di illustrare le peculiarità di quest’arte ripercorrendo le tappe fondamentali della sua storia coinvolgendo chiunque volesse fare una full immersion sulla storia del presepe. 🔗 Leggi su Parlami.eu

