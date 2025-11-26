Mossa di wrestling durante una rissa in campo | incredibile in Inghilterra!

Ruesha Littlejohn, una calciatrice del Crystal Palace che gioca nella Super League 2, ha afferrato Hannah Cain del Leicester City per il collo e l'ha gettata a terra. Il video è diventato virale sui social. (X@hamptonfc24). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

