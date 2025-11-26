Mosca | prematuro dire accordo vicino
12.45 "Ci piacerebbe": così il consigliere di Putin Ushakov ha risposto alla tv russa commentando la previsione del segretario Nato Rutte sulla fine della guerra in Ucraina entro il 2025. Il portavoce Peskov: "Prematuro" parlare di accordo vicino, ma contatti in corso e ancora imprecisata data della visita Witkoff. "Inutile" l'ingerenza europea". Rutte ne aveva parlato in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais. "Naturalmente dopo Ginevra ci saranno altri colloqui". Anche dopo pace Mosca resta "minaccia lungo termine" per Nato e Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Lutto a Casal di Principe per la prematura scomparsa di un giovane ragazzo. Si chiamava Fabio Mosca, aveva 32 anni. Il giovane ha accusato un malore improvviso, un infarto, e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorsi. - facebook.com Vai su Facebook
La via del gas da Mosca a Pechino, l’accordo sul nuovo super-impianto - La Russia strappa con la Cina la firma per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2, vincendo vecchie titubanze di Pechino per un possibile eccesso di dipendenza energetica da Mosca. Riporta ilmessaggero.it
Trump: “Sono deluso da Putin. Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca, imporremo dazi al 100%” - Durante un incontro nello Studio Ovale con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, l’ex presidente americano Donald Trump ha annunciato una serie di nuove iniziative in politica estera, ... Riporta blitzquotidiano.it
Trump: «Accordo entro 50 giorni o dazi al 100% per Mosca. Armi a Kiev, ma le pagheranno gli europei» - Lo ha affermato Donald Trump parlando alla Casa Bianca, affiancato dal segretario generale della Nato Mark Rutte. Scrive unionesarda.it