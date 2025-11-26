Mosca | prematuro dire accordo vicino

12.45 "Ci piacerebbe": così il consigliere di Putin Ushakov ha risposto alla tv russa commentando la previsione del segretario Nato Rutte sulla fine della guerra in Ucraina entro il 2025. Il portavoce Peskov: "Prematuro" parlare di accordo vicino, ma contatti in corso e ancora imprecisata data della visita Witkoff. "Inutile" l'ingerenza europea". Rutte ne aveva parlato in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais. "Naturalmente dopo Ginevra ci saranno altri colloqui". Anche dopo pace Mosca resta "minaccia lungo termine" per Nato e Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it