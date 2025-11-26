Mosca conferma Witkoff andrà da Putin
7.58 La Russia ha confermato che l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff incontrerà la prossima settimana a Mosca il presidente Putin,per discutere del piano di pace per l'Ucraina. "Si è raggiunto un accordo preliminare sulla visita la settimana prossima", ha detto in tv il consigliere diplomatico di Putin Ushakov, confermando poi anche che "diversi altri funzionari dell' amministrazione" saranno con Witkoff. A Mosca Witkoff e Kushner,consigliere e genero di Trump, ha detto quest'ultimo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
