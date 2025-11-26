Mosca apre al piano di pace Rutte | accordo possibile entro l’anno Ma Zelensky chiede sanzioni più dure

Roma, 26 novembre 2025 – La guerra in Ucraina potrebbe concludersi entro la fine del 2025”, proclama il segretario generale della Nato Mark Rutte in un’intervista a El Pais. E tra asprezze e distinguo anche Mosca apre. Il conflitto russo-ucraino vive ore cruciali. Sul piano diplomatico ambizioni di pace e delegittimazioni incrociate sbucano da ogni fronte. Bloomberg pubblica la registrazione della telefonata del 14 ottobre di Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per l’Ucraina (autore dello sbilanciato piano di 28 punti uscito stravolto dai colloqui di Ginevra), a Yuri Ushakov, alto consigliere di Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca apre al piano di pace. Rutte: accordo possibile entro l’anno. Ma Zelensky chiede sanzioni più dure

