Morto avvocato Nikolaus Chizzali indagati 8 parenti | Chiuso in un maso e curato solo con l'omeopatia

Nikolaus Chizzali, noto avvocato bolzanino scomparso il 27 ottobre del 2022 all'età di 60 anni, avrebbe passato gli ultimi suoi tre mesi di agonia chiuso in un maso senza contatti con l'esterno e curato solo con medicine omeopatiche. Indagati otto dei suoi parenti più stretti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

