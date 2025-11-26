Morti nel casolare | Restano altri bivacchi in città De Toni e Gasparin che fanno?
Anche dal centrodestra esterna sul tema delle due persone trovate senza vita in un casolare abbandonato nei pressi di via Bariglaria, forse vittime di un'intossicazione da monossido di carbonio. A commentare l'accaduto è Ester Soramel, segretaria cittadina di Fratelli d'Italia, seguendo la scia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
