Morti bianche in regione l' emergenza non ha fine

Udinetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lieve flessione dei casi denunciati, ma nessuna vera inversione di rotta sul fronte degli infortuni. Tra gennaio e settembre dell'anno in corso, infatti, in Friuli Venezia Giulia si sono verificati 11.502 incidenti sul lavoro. Il dato è in calo dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

