Morti bianche in regione l' emergenza non ha fine
Lieve flessione dei casi denunciati, ma nessuna vera inversione di rotta sul fronte degli infortuni. Tra gennaio e settembre dell'anno in corso, infatti, in Friuli Venezia Giulia si sono verificati 11.502 incidenti sul lavoro. Il dato è in calo dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
MORTI BIANCHE - Secondo il segretario provinciale del sindacato, Antonietta Pistocco, non facciamo abbastanza per prevenire situazioni di rischio, non vengono applicati correttamente i protocolli sulla sicurezza, non formiamo in modo adeguato il personale - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro: Basilico (Csm), morti bianche emergenza come Gaza - Se noi scendiamo in piazza per Gaza che è un evento eccezionale, dovremmo scendere in piazza per un evento che è ... Scrive ansa.it