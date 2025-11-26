Lieve flessione dei casi denunciati, ma nessuna vera inversione di rotta sul fronte degli infortuni. Tra gennaio e settembre dell'anno in corso, infatti, in Friuli Venezia Giulia si sono verificati 11.502 incidenti sul lavoro. Il dato è in calo dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Morti bianche in regione, l'emergenza non ha fine