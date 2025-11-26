Morte di Iris Setti caso riaperto | nuova perizia psichiatrica per Nweke Chukwuka
È stato riaperto il caso dell’omicidio di Iris Setti, la donna di 61 anni uccisa da Nweke Chukwuka il 5 agosto 2023 a Rovereto, al parco Nikolajewka. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Trento che lunedì 24 novembre ha accolto la richiesta della difesa di rivalutare la capacità di intendere e di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il rapper malese Namewee è stato arrestato dopo la morte dell’influencer Iris Hsieh, trovata senza vita in un hotel di Kuala Lumpur. Accanto al corpo, pillole sospette. Per gli inquirenti non si esclude l’ipotesi di omicidio. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Iris Setti a Rovereto, l'accusa chiede l'ergastolo - Queste le parole usate dal pubblico ministero di Rovereto, Fabrizio De Angelis, durante la requisitoria dell'accusa nell'ambito del processo a carico di ... ansa.it scrive
Femminicidio Iris Setti, il pm chiede l’ergastolo per Nweke: “Aggressione di una violenza inaudita” - Queste le parole usate dal pubblico ministero di Rovereto, Fabrizio De Angelis, durante la requisitoria dell'accusa nell'ambito del processo a carico di ... Come scrive repubblica.it
Il femminicidio di Iris Setti, ergastolo per Nweke - Dopo una camera di consiglio durata oltre sei ore, la Corte d'assise di Trento ha condannato all'ergastolo Chukwuka Nweke, 39enne di ... ansa.it scrive