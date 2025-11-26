Morte di Iris Setti caso riaperto | nuova perizia psichiatrica per Nweke Chukwuka

È stato riaperto il caso dell’omicidio di Iris Setti, la donna di 61 anni uccisa da Nweke Chukwuka il 5 agosto 2023 a Rovereto, al parco Nikolajewka. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Trento che lunedì 24 novembre ha accolto la richiesta della difesa di rivalutare la capacità di intendere e di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Morte di Iris Setti, caso riaperto: nuova perizia psichiatrica per Nweke Chukwuka

