Morta sotto gli occhi del marito Volo spaventoso tragedia in Italia | Maria non ce l’ha fatta

Marito e moglie viaggiavano uno accanto all’altro quando, per cause ancora da chiarire, la loro auto è uscita di strada finendo in un fossato pieno d’acqua. In pochi istanti il veicolo si è ribaltato e l’abitacolo si è riempito rapidamente, trasformando un normale spostamento in una tragedia. Lui è riuscito a salvarsi, lei no: una scena drammatica consumata sotto i suoi occhi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre a Cascina (Pisa), dove ha perso la vita Maria Albanese, 78 anni. La pensionata è rimasta intrappolata nell’auto capovolta, mentre il marito Corrado è riuscito a liberarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morta sotto gli occhi del marito”. Volo spaventoso, tragedia in Italia: Maria non ce l’ha fatta

