Morta sotto gli occhi del marito Volo spaventoso tragedia in Italia | Maria non ce l’ha fatta

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marito e moglie viaggiavano uno accanto all’altro quando, per cause ancora da chiarire, la loro auto è uscita di strada finendo in un fossato pieno d’acqua. In pochi istanti il veicolo si è ribaltato e l’abitacolo si è riempito rapidamente, trasformando un normale spostamento in una tragedia. Lui è riuscito a salvarsi, lei no: una scena drammatica consumata sotto i suoi occhi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre a Cascina (Pisa), dove ha perso la vita Maria Albanese, 78 anni. La pensionata è rimasta intrappolata nell’auto capovolta, mentre il marito Corrado è riuscito a liberarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

morta sotto gli occhi del marito volo spaventoso tragedia in italia maria non ce l8217ha fatta

© Thesocialpost.it - “Morta sotto gli occhi del marito”. Volo spaventoso, tragedia in Italia: Maria non ce l’ha fatta

Altri contenuti sullo stesso argomento

morta sotto occhi marito“Morta sotto gli occhi del marito”. Volo spaventoso, tragedia in Italia: Maria non ce l’ha fatta - L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre a Cascina (Pisa), dove ha perso la vita Maria Albanese, 78 anni. Da thesocialpost.it

Laura Carla Pessina investita e uccisa a Roma da un suv, condannato il conducente - Due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per omicidio stradale e revoca della patente di guida. Segnala romatoday.it

Maria Cristina Gallo, il marito: «All'ultima cena non si reggeva in piedi, ma voleva salutare la famiglia. Lottava per una buona sanità» - Si reggeva in piedi a stento, ma si è seduta con noi e insieme abbiamo recitato il rosario. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Sotto Occhi Marito