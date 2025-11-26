Morta la nonna di Alberto Stefani | il nuovo governatore del Veneto le aveva dedicato la vittoria

È morta Paola, nonna di Alberto Stefani: il nuovo governatore del Veneto le aveva dedicato la vittoria nelle elezioni regionali durante la prima conferenza stampa a urne chiuse, quando ormai il trionfo era stato certificato dalle proiezioni. L’anziana si era sentita male nella serata di domenica, mentre erano in corso le procedure di voto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Stefani (@albertostefaniofficial) «Quando si hanno delle responsabilità amministrative la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica. Quando ho pronunciato queste parole, le prime con cui ho iniziato la conferenza stampa dopo l’elezione, pensavo a te. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morta la nonna di Alberto Stefani: il nuovo governatore del Veneto le aveva dedicato la vittoria

