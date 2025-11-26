Morire di lavoro tra un palo che cade e un tubo che scoppia

Conferenza stampa di Fillea Cgil di presentazione dell'evento “Morire di lavoro, tra un palo che cade e un tubo che scoppia” questa mattina al Miela, alla presenza della segretaria regionale della Fillea Elisabetta Faidutti e di Massimo Marega, segretario generale della Cgil Trieste. E'. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

"Morire di lavoro nel 2025 è inaccettabile" ha detto Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria - facebook.com Vai su Facebook

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Octay Stroici, operaio 66enne, che ha perso la vita dopo essere stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti a Roma grazie al prezioso e instancabile lavoro dei Vigili del Fuoco. Morire sul lavoro non è più Vai su X

Morire di lavoro nel 2025: la strage silenziosa che l’Italia continua a ignorare - Un operaio precipita dal cestello di una gru, un altro cade da un’impalcatura, due rimangono schiacciati da un macchinario. Lo riporta greenme.it

Morire sul lavoro, Congresso Ingegneri 'serve più formazione' - Un pensiero del 69/o congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in corso, in questi giorni, ad Ancona e che vede Ancona e Macerata come sedi congressuali, è andato all'ennesima vittima sul ... Come scrive ansa.it

Morire sul lavoro nel 2025 - Una lista che fa impressione, però molti non si indignano più quando muore un lavoratore, sembra quasi la normalità. Si legge su beppegrillo.it