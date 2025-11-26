Morire di lavoro tra un palo che cade e un tubo che scoppia

Triesteprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa di Fillea Cgil di presentazione dell'evento “Morire di lavoro, tra un palo che cade e un tubo che scoppia” questa mattina al Miela, alla presenza della segretaria regionale della Fillea Elisabetta Faidutti e di Massimo Marega, segretario generale della Cgil Trieste. E'. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Morire di lavoro nel 2025: la strage silenziosa che l’Italia continua a ignorare - Un operaio precipita dal cestello di una gru, un altro cade da un’impalcatura, due rimangono schiacciati da un macchinario. Lo riporta greenme.it

Morire sul lavoro, Congresso Ingegneri 'serve più formazione' - Un pensiero del 69/o congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in corso, in questi giorni, ad Ancona e che vede Ancona e Macerata come sedi congressuali, è andato all'ennesima vittima sul ... Come scrive ansa.it

Morire sul lavoro nel 2025 - Una lista che fa impressione, però molti non si indignano più quando muore un lavoratore, sembra quasi la normalità. Si legge su beppegrillo.it

Cerca Video su questo argomento: Morire Lavoro Palo Cade