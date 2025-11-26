Morigerati una panchina rossa e un seminario sulla parità
Il Comune di Morigerati, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizza per venerdì 28 novembre un doppio appuntamento dedicato ai diritti e al contrasto della violenza di genere. Alle ore 18.30, presso il Centro Sociale, si terrà il seminario “Parità di genere: psicologia, diritti e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
È stata inaugurata questo pomeriggio, a Morigerati, la panchina rossa contro la violenza sulle donne, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - facebook.com Vai su Facebook
