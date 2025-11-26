Morfeo | Con un’altra testa chissà dove sarei arrivato Tornare nel calcio? No mi fa schifo quello che vedo

Intervistato dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', l'ex trequartista di diverse squadre di Serie A Domenico Morfeo ha parlato del calcio di oggi e di alcuni retroscena legati alla sua carriera, vissuta da talento incompiuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Morfeo: “Con un’altra testa, chissà dove sarei arrivato. Tornare nel calcio? No, mi fa schifo quello che vedo”

