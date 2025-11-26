montesarchio dal primo dicembre il mercato settimanale cambia zona

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montesarchio informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 1° dicembre 2025, il mercato settimanale del lunedì sarà trasferito dall’area di Piazza Martiri di Cefalonia – Piazza Martiri di Nassiriya – Piazza La Garde allo spazio retrostante il Centro Commerciale “Liz Gallery”. La nuova area è stata individuata attraverso procedura pubblica ed è stata scelta per garantire standard più elevati di sicurezza, fruibilità e qualità, come previsto dalla normativa regionale. Il trasferimento si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione e rilancio del commercio ambulante cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

