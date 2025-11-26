Montemurlo fuga di gas durante i lavori per la fibra | 80 persone evacuate

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montemurlo (Prato), 26 novembre 2025 - Paura questa mattina a Montemurlo per una fuga di gas. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Centria reti gas è stata risolta in poco più di un’ora la fuga di gas avvenuta oggi, 26 novembre, intorno alle ore 13,30 in via Venezia a Oste, dove erano in corso i lavori di posa della fibra ottica. Il macchinario che stava tagliando l’asfalto ha lesionato una conduttura del gas, causando una grossa perdita. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Tenenza di Montemurlo e la polizia locale, che hanno provveduto ad isolare l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

montemurlo fuga di gas durante i lavori per la fibra 80 persone evacuate

© Lanazione.it - Montemurlo, fuga di gas durante i lavori per la fibra: 80 persone evacuate

Approfondisci con queste news

montemurlo fuga gas duranteMontemurlo, fuga di gas durante i lavori per la fibra: 80 persone evacuate - È successo in via Venezia a Oste, le persone sono state fatte rientrare dopo un'ora. Come scrive lanazione.it

Fuga di gas durante i lavori in via dell’Olmo. Paura e disagi, tutto sotto controllo dopo un’ora - La perdita, causata da lavori in corso, si è verificata intorno... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Montemurlo Fuga Gas Durante