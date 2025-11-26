Montemurlo fuga di gas durante i lavori per la fibra | 80 persone evacuate
Montemurlo (Prato), 26 novembre 2025 - Paura questa mattina a Montemurlo per una fuga di gas. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Centria reti gas è stata risolta in poco più di un’ora la fuga di gas avvenuta oggi, 26 novembre, intorno alle ore 13,30 in via Venezia a Oste, dove erano in corso i lavori di posa della fibra ottica. Il macchinario che stava tagliando l’asfalto ha lesionato una conduttura del gas, causando una grossa perdita. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Tenenza di Montemurlo e la polizia locale, che hanno provveduto ad isolare l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Un grazie speciale all’MD di Villa d’Agri (Comune di Marsicovetere) Un ringraziamento di cuore allo staff del punto vendita MD di Villa d’Agri per la disponibilità durante le riprese fotografiche del nostro mini-trailer natalizio “FUGA DALL’MD” La loro - facebook.com Vai su Facebook
Montemurlo, fuga di gas durante i lavori per la fibra: 80 persone evacuate - È successo in via Venezia a Oste, le persone sono state fatte rientrare dopo un'ora. Come scrive lanazione.it
Fuga di gas durante i lavori in via dell’Olmo. Paura e disagi, tutto sotto controllo dopo un’ora - La perdita, causata da lavori in corso, si è verificata intorno... Segnala lanazione.it