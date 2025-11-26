Montemurlo fuga di gas durante i lavori per la fibra | 80 persone evacuate

Montemurlo (Prato), 26 novembre 2025 - Paura questa mattina a Montemurlo per una fuga di gas. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Centria reti gas è stata risolta in poco più di un’ora la fuga di gas avvenuta oggi, 26 novembre, intorno alle ore 13,30 in via Venezia a Oste, dove erano in corso i lavori di posa della fibra ottica. Il macchinario che stava tagliando l’asfalto ha lesionato una conduttura del gas, causando una grossa perdita. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Tenenza di Montemurlo e la polizia locale, che hanno provveduto ad isolare l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

