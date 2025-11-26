Monteforte Irpino AV | I Carabinieri denunciano il titolare di un’officina meccanica

Avella: Carabinieri denunciano titolare di officina per gestione illecita di rifiuti pericolosi. Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano 50 enne del posto, dedito alla riparazione di autoveicoli, sito nel comune di Avella, aveva depositato all’interno dell’opificio, circa 20 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da contenitori di olii esausti, non smaltiti presso un centro autorizzato da più di un anno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Monteforte Irpino (AV): I Carabinieri denunciano il titolare di un’officina meccanica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fabio Siricio è il nuovo sindaco di Monteforte irpino. Questa mattina la proclamazione. Priorità al tema legalità. #itv - facebook.com Vai su Facebook

Monteforte Irpino, arrestato un candidato: rete di scommesse con il clan - È il settore delle scommesse clandestine uno dei fulcri dell'imponente inchiesta che ha portato all'arresto di Giovanni Mazzola, trentottenne candidato alle amministrative ... Segnala ilmattino.it

Monteforte Irpino, Martone punta su sicurezza, legalità e partecipazione: “Giovani, il futuro passa dal voto - Sicurezza, controllo del territorio, trasparenza amministrativa e decoro urbano: sono questi i pilastri programmatici presentati da Giuseppe Martone, candidato al Consiglio comunale di Monteforte Irpi ... Scrive irpiniaoggi.it

Monteforte irpino, scommesse illegali per conto del clan Russo: il 38enne davanti al gip - Il candidato alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino nella lista “E’ ora” ed estromesso subito dopo il suo arresto , Giovanni Mazzola comparirà davanti al gip il 26 ... Da corriereirpinia.it