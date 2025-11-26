Monte Pora il 5 dicembre si scia Nuovi investimenti e prezzi bloccati per gli skipass

LA PRESENTAZIONE. La stagione invernale al Monte Pora, al via il 5 dicembre, porta con sé investimenti per 3,5 milioni di euro: due nuovi punti ristoro, un ulteriore centro noleggio per sci e attrezzatura tecnica, la completa sostituzione dello skilift Magnolini, un nuovo impianto di illuminazione a led per lo sci notturno e un sistema innovativo che impedisce il congelamento dell’acqua nel bacino di innevamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Monte Pora, il 5 dicembre si scia. Nuovi investimenti e prezzi bloccati per gli skipass

