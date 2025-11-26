Montalbano – Il metodo Catalanotti la trama il finale ed il cast

Ascoltitv.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, su Raiuno, va in onda “Il metodo Catalanotti”, episodio della  saga de Il Commissario Montalbano, la serie tv nata . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

montalbano 8211 il metodo catalanotti la trama il finale ed il cast

© Ascoltitv.it - Montalbano – Il metodo Catalanotti, la trama, il finale ed il cast

Altre letture consigliate

montalbano 8211 metodo catalanottiIl Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti: l’addio di Salvo (innamorato) e anche Zingaretti molla tutto - Ultima puntata con il ciclo di repliche dedicato alla serie tratta dai romanzi di Camilleri, e c'è chi ipotizza nuovi episodi inediti. Lo riporta libero.it

Il Commissario Montalbano alle prese con l’omicidio più enigmatico di sempre, la puntata del 26 novembre da non perdere - Il drammatico appuntamento de Il Commissario Montalbano in tv su Rai 1, una puntata piena di suspense quella di mercoledì prossimo ... Secondo pourfemme.it

montalbano 8211 metodo catalanottiL'ultimo Montalbano della nostra vita è un episodio/gioiello, in equilibrio tra finzione (drammaturgica) e realtà. Con un Salvo furiosamente innamorato di lei... - Il metodo Catalanotti di Luca Zingaretti e Alberto Sironi, è il 37mo episodio, l'unico della 15ma stagione di una saga che ha fatto la storia della tv italiana. Riporta style.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Montalbano 8211 Metodo Catalanotti