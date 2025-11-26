Montalbano addio Stasera in tv l' ultimo episodio Il metodo Catalanotti Il Commissario di Luca Zingaretti ci saluta con un colpo di scena e Greta Scarano

Un addio che non sa di essere un addio. Perché anche nel 2021, data della prima messa in onda, nessuno ha detto: questa è l’ultima avventura di Il Commissario Montalbano. O, se anche lo ha detto, ha sempre aggiunto un “per ora”. Invece, sebbene la speranza non ci abbandoni, Il metodo Catalanotti, è la fine. L’ultima puntata che torna stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove si può vedere, per la prima volta, l’intera raccolta delle puntate. Si tratta del 37mo episodio della serie scritta da Andrea Camilleri. Tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Sellerio nel 2018, Il metodo Catalanotti vede Montalbano alle prese con dei delitti in ambito teatrale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Montalbano addio. Stasera in tv l'ultimo episodio, "Il metodo Catalanotti". Il Commissario di Luca Zingaretti ci saluta con un colpo di scena (e Greta Scarano)

