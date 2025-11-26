Monni Toscana | Unificare la sanità al sociale per presa in carico integrale

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "La novità più importante sulla quale abbiamo ragionato a fondo con il presidente" ha riguardato la riunificazione "del sociale alla sanità, perché le persone vanno prese in carico interamente: questi due ambiti sono separati solo in modo burocratico, ma nella vita delle persone sono temi che si intrecciano, perché laddove vi sono problemi di salute si innestano spesso problemi legati alla povertà, alla difficoltà del mantenimento del posto di lavoro e alle marginalità. Pertanto l'obiettivo principale era supportare le persone non guardando al loro singolo bisogno, ma prenderle in carico interamente".

