Dopo aver definito i quattro gruppi per i playoff, è quasi tempo di sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che si giocheranno tra Usa, Canada e Messico. Intanto è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei dodici gruppi da quattro squadre, che comporranno la prima fase del torneo. Il sorteggio si svolgerà venerdì 5 dicembre al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. Anche l’Italia, impegnata a marzo nei playoff, osserverà il sorteggio con attenzione: nei gironi verranno infatti inserite con asterisco anche le squadre che si qualificheranno tramite i playoff di marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali 2026, le regole del sorteggio: in caso di qualificazione l’Italia sarà nella stessa fascia di Curaçao, Haiti e Capo Verde

