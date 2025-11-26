Mondiali 2026 Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’ambizione confermata al The Athletic è quella di portare a casa il trofeo

Mondiali 2026, Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’obiettivo di vincere il prossimo torneo. Le conferme arrivano al The Athletic Gli Stati Uniti non si accontentano più del ruolo di semplici padroni di casa. La US Soccer, la federazione calcistica statunitense, ha fissato un obiettivo ambizioso: conquistare l’inedito titolo mondiale maschile nelle prossime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiali 2026, Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’ambizione confermata al The Athletic è quella di portare a casa il trofeo

Scopri altri approfondimenti

Cristiano Ronaldo potrà disputare i Mondiali senza squalifiche. Il portoghese ha subito solo un turno di stop per la gomitata all’Irlanda, ma gliene sono stati affibbiati anche altri due con la condizionale: https://fanpa.ge/BDDAi - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, le regole del sorteggio: in caso di qualificazione l’Italia sarà nella stessa fascia di Curaçao, Haiti e Capo Verde - A Washington si svolgerà il sorteggio per i gironi: per gli Azzurri, in caso di qualificazione dai playoff, rischio girone di ferro ... Da ilfattoquotidiano.it

Le fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026 sono state decise e per l’Italia è un’altra batosta - L’Italia disputerà i playoff e se li supererà rischia di trovare un girone di ferro. Scrive fanpage.it

Mondiale 2026, da Francia e Argentina a Curacao ed Haiti: ecco le 42 qualificate! - Si sta completando il quadro delle squadre che parteciperanno alla prossima rassegna iridata che si disputerà la prossima estate (dall'11 giugno al 19 luglio) in Canada, Messico e Stati Uniti. Da tuttosport.com