Mondiali 2026 Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’ambizione confermata al The Athletic è quella di portare a casa il trofeo

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondiali 2026, Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’obiettivo di vincere il prossimo torneo. Le conferme arrivano al The Athletic Gli Stati Uniti non si accontentano più del ruolo di semplici padroni di casa. La US Soccer, la federazione calcistica statunitense, ha fissato un obiettivo ambizioso: conquistare l’inedito titolo mondiale maschile nelle prossime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

