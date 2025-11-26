Momenti di tensione sulla Tosco-Romagnola | uomo in escandescenze davanti alla ferramenta
Cascina, 26 novembre 2025 - Momenti di tensione questa mattina lungo la via Tosco-Romagnola, all’altezza della frazione di San Giorgio, dove un uomo ha dato in escandescenze davanti alla ferramenta Retini. Armato di un oggetto contundente, avrebbe minacciato il titolare del negozio e danneggiato la ringhiera condominiale affacciata sulla strada. Secondo quanto riferito, il titolare si sarebbe immediatamente chiuso all’interno dell’esercizio commerciale, dando l’allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivate sul posto diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno circoscritto l’area e avviato una fase di mediazione per riportare la situazione alla calma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
