Moldova ambasciatore russo accolto a ministero Esteri con un drone
Roma, 26 nov. (askanews) – Un drone contrassegnato con una Z, simbolo dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina, è stato depositato davanti al ministero degli Affari esteri della Moldova dove l’ambasciatore russo Oleg Ozerov si è recato per ricevere una protesta formale, all’indomani dell’incursione di diversi di questi apparecchi. Il giorno precedente, il drone in questione era caduto in un villaggio nel nord-est della Moldova. Assalito dai media, Oleg Ozerov ha parlato di un complotto, poiché il drone è stato ritrovato sul tetto della casa senza aver causato danni. Secondo lui, l’incidente è solo uno dei “numerosi tentativi volti a danneggiare le relazioni bilaterali, che sono già al minimo storico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
