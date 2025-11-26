Moiano grande successo per le Giornate Fai per la scuola
Tempo di lettura: 2 minuti Una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente preparati che illustreranno ai loro coetanei chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni delle città e delle province in cui vivono. Oggi a Moiano è toccato essere il centro dell’ azione FAI nella Città Caudina candidata a capitale italiana della cultura 2028. I piccoli ciceroni hanno presentato Il Ponte Nuovo,il primo ponte dell’Acquedotto Carolino che nasce a Bucciano dalle sorgenti del Fizzo e prosegue attraversando il territorio di Moiano e Sant’Agata de’ Goti fino a Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
