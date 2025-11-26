Moiano grande successo per le Giornate Fai per la scuola

Anteprima24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente preparati che illustreranno ai loro coetanei chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni delle città e delle province in cui vivono. Oggi a Moiano è toccato essere il centro dell’ azione FAI nella Città Caudina candidata a capitale italiana della cultura 2028. I piccoli ciceroni hanno presentato Il Ponte Nuovo,il primo ponte dell’Acquedotto Carolino che nasce a Bucciano dalle sorgenti del Fizzo e prosegue attraversando il territorio di Moiano e Sant’Agata de’ Goti fino a Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

moiano grande successo per le giornate fai per la scuola

© Anteprima24.it - Moiano, grande successo per le Giornate Fai per la scuola

Approfondisci con queste news

moiano grande successo giornateGiornate Fai per le scuole, la città vista dagli studenti - Dopo il grande successo delle Giornate FAI d’Autunno – che a Messina hanno visto protagonista la Lanterna del Montorsoli, visitata in anteprima da oltre ... rtp.gazzettadelsud.it scrive

Grande affluenza a Giornate medioevali di Poggio di Otricoli - Continua la grande affluenza di pubblico alle Giornate medioevali di Poggio di Otricoli. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Moiano Grande Successo Giornate