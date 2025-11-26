Mohamed Shahin il Viminale contro l' imam di Torino | Espulso perché fondamentalista

"Via l'imam di Torino". Il Viminale ha spiegato le motivazioni dietro il decreto di espulsione indirizzato a  Mohamed Shahin. L'uomo è accusato di essere "un fondamentalista". Stando a quanto ha diffuso l' Ansa, il decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi definisce Shahin   portatore di una ideologia fondamentalista e di "matrice antisemita" e sarebbe in contatto con ambienti legati all'Islam radicale. Non solo perché l'imam della moschea di San Salvario definiva " legittimato lo sterminio degli israeliani". Il provvedimento mette dunque in evidenza una dichiarazione pubblica interpretata come una apologia dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

