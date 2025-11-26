Mohamed Shahin il Viminale contro l' imam di Torino | Espulso perché fondamentalista
"Via l'imam di Torino". Il Viminale ha spiegato le motivazioni dietro il decreto di espulsione indirizzato a Mohamed Shahin. L'uomo è accusato di essere "un fondamentalista". Stando a quanto ha diffuso l' Ansa, il decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi definisce Shahin portatore di una ideologia fondamentalista e di "matrice antisemita" e sarebbe in contatto con ambienti legati all'Islam radicale. Non solo perché l'imam della moschea di San Salvario definiva " legittimato lo sterminio degli israeliani". Il provvedimento mette dunque in evidenza una dichiarazione pubblica interpretata come una apologia dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
La sinistra torinese difende l’imam Mohamed Shahin, ritenuto pericoloso per lo Stato e privo dei requisiti per restare in Italia o ottenere la cittadinanza. Non è libertà di espressione: parliamo di un soggetto legato alla fratellanza musulmana, realtà monitorata a Vai su X
Espulso per avere giustificato il 7 ottobre l'Imam di Torino Mohamed Shahin Al presidio organizzato ieri davanti alla Prefettura di Torino, chi conosce Mohamed Shahin lo descrive come un uomo di pace e di dialogo. Nella notte di due giorni fa è stato prelevato - facebook.com Vai su Facebook
Imam giustifica gli attacchi del 7 ottobre: Montaruli (Fdi) chiede l’espulsione, il Viminale esegue - Mohamed Shahin, imam egiziano a Torino da 21 anni, trasferito al CPR di Caltanissetta dopo aver giustificato gli attacchi del 7 ottobre ... Secondo ilfattoquotidiano.it
FREE SHAHIN: Campagna per la liberazione di Mohamed Shahin - Mohamed Shahin, leader di una moschea a Torino, in Italia, dissidente politico egiziano (che rischia la pena di morte in Egitto), ... Come scrive infopal.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MONTARULI(FDI): BENE ESPULSIONE IMAM. POLEMICHE DA CHI SI SCHIERA SEMPRE CONTRO SICUREZZA» - "Con una mia interrogazione ho chiesto se il sedicente imam Mohamed Shahin di via Saluzzo a Torino avesse i requisiti per rimanere in Italia, portando ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive