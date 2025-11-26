Modifiche a bus e tramvia in occasione della 41ª Firenze Marathon
In occasione della 41ª Maratona Internazionale di Firenze, con partenza alle ore 8:30 da Piazza Duomo, saranno adottate importanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici, sia bus che tramvia, per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.Dall’inizio del servizio e fino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Oggi, martedì 25 novembre, a causa di una manifestazione con corteo prevista in zona piazza San Marco, la linea T2 potrebbe subire rallentamenti dalle 18 fino alla fine della manifestazione https://www.gestramvia.it/firenze-possibili-disagi-t2-per-manifesta - facebook.com Vai su Facebook
Tramvia, in arrivo altri due cantieri. Lavori di Publiacqua in centro, cambiano otto percorsi dei bus - Firenze, 29 giugno 2025 – Un’estate da bollino rosso e non solo per l’aria incadescente che ammorba Firenze. Come scrive lanazione.it
Tramvia Firenze, l’inaugurazione della Vacs (gratis per due settimane): come cambiano i percorsi dei bus - Cambio di percorso dal 25 gennaio per quattro linee urbane e 10 linee extraurbane dei bus di Autolinee Toscane in vista dei cantieri e delle conseguenti modifiche alla viabilità per la realizzazione ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it