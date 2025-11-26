Il Cairo, 26 nov. (Adnkronos) - La conferenza del Cairo sulla ricostruzione nella Striscia di Gaza, prevista per la fine di novembre, "non si terrà nei tempi previsti e sarà rinviata". Lo ha detto una fonte egiziana al quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, secondo cui il rinvio è dovuto all'attuale escalation nell'enclave e al desiderio del Cairo di garantire migliori condizioni sul campo per raggiungere gli obiettivi della conferenza. "La conferenza non si terrà a fine mese come previsto, e credo che subirà un leggero ritardo, soprattutto perché è in corso un'iniziativa parallela. È chiaro che gli Stati Uniti intendono intraprendere un'iniziativa propria su questo tema a Rafah", ha affermato la fonte, riferendosi alla cosiddetta "zona verde" nelle aree sotto il controllo israeliano nell'enclave. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: media, 'conferenza per ricostruzione Gaza è stata rimandata'