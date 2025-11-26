Mo | Israele ' identificato corpo ostaggio consegnato ieri'
Tel Aviv, 26 nov. (AdnkronosAfp) - Le autorità israeliane hanno confermato che i resti consegnati ieri dai militanti di Gaza appartenevano a un ostaggio israeliano tenuto prigioniero nella Striscia. "A seguito del processo di identificazione da parte del Centro nazionale di medicina legale, i rappresentanti dell'esercito hanno informato la famiglia del prigioniero deceduto, Dror Or, che il loro parente è stato rimpatriato in Israele", si legge in una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it
#Israele #Gaza Fonte di sicurezza: Osservatrici dell'#IDF della Divisione Gaza e forze della Brigata #Golani hanno identificato alcune ore fa diversi terroristi palestinesi naxi che si muovevano nell'area di #Rafah dopo essere usciti da un tunnel. La Brigata Gola - facebook.com Vai su Facebook
Le forze israeliane hanno sparato contro i peacekeeper dell'Unifil nel sud del Libano. Israele ha detto che i suoi soldati hanno sparato perché non hanno identificato i caschi blu a causa del maltempo Vai su X
Israele, identificato il corpo restituito ieri da Hamas - Lo riferisco l’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, al termine del processo di identificazione. Secondo ilsole24ore.com
Medio Oriente, identificato il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas - Il corpo dell'ostaggio consegnato ieri sera dal gruppo armato palestinese Hamas appartiene a Meny Godard, 73 anni ... Come scrive msn.com