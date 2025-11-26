Mo | Israele ' identificato corpo ostaggio consegnato ieri'

Tel Aviv, 26 nov. (AdnkronosAfp) - Le autorità israeliane hanno confermato che i resti consegnati ieri dai militanti di Gaza appartenevano a un ostaggio israeliano tenuto prigioniero nella Striscia. "A seguito del processo di identificazione da parte del Centro nazionale di medicina legale, i rappresentanti dell'esercito hanno informato la famiglia del prigioniero deceduto, Dror Or, che il loro parente è stato rimpatriato in Israele", si legge in una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

