Misurare l’aria per vivere meglio | gli alunni dell’Aldo Moro di Saronno premiati da Federchimica

Ilnotiziario.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto nato tra i banchi di scuola e trasformato in una piccola ricerca scientifica ha portato gli studenti delle classi 2A, 2B e 2C del Comprensivo Moro di Saronno a vincere il Premio Nazionale Federchimica Giovani 2024-2025. Il lavoro, intitolato “Misurare per vivere meglio”, affronta il tema dell’inquinamento atmosferico con un approccio concreto: misurare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

