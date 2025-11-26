Misurare l’aria per vivere meglio | gli alunni dell’Aldo Moro di Saronno premiati da Federchimica

Un progetto nato tra i banchi di scuola e trasformato in una piccola ricerca scientifica ha portato gli studenti delle classi 2A, 2B e 2C del Comprensivo Moro di Saronno a vincere il Premio Nazionale Federchimica Giovani 2024-2025. Il lavoro, intitolato “Misurare per vivere meglio”, affronta il tema dell’inquinamento atmosferico con un approccio concreto: misurare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Misurare l’aria per vivere meglio: gli alunni dell’Aldo Moro di Saronno premiati da Federchimica

Altre letture consigliate

"Scegli di vivere due anni in più" Domani con il Comitato Torino Respira sarò all' Ordine Medici e Odontoiatri di Torino per una formazione per il personale medico sugli effetti dell'inquinamento sulla salute "Aria pulita: conoscere, misurare, informare, curare". L' - facebook.com Vai su Facebook

ENEA sta analizzando i campioni raccolti per il progetto Visibility, coordinato dall’Arma dei Carabinieri - Comando Forestale, che intende misurare l’inquinamento dell’aria mediante l’indice di visibilità atmosferica nei parchi nazionali italiani. media.enea.it/c Vai su X

Misurare l’aria per vivere meglio: gli alunni dell’Aldo Moro di Saronno premiati da Federchimica - Un progetto nato tra i banchi di scuola e trasformato in una piccola ricerca scientifica ha portato gli studenti delle classi 2A, 2B e 2C del Comprensivo ... Scrive ilnotiziario.net

Vivere di più, ma vivere meglio - L'Istat ha da poco pubblicato il dodicesimo rapporto sul Benessere equo e sostenibile, con dati interessanti anche sul fronte sanitario ... Come scrive ilsussidiario.net