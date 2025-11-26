Fino a poche settimane fa, Francesca Fialdini non stava Ballando con le Stelle ma con qualche “miscredente”. Non a caso, in seguito al ritiro per infortunio, qualcuno dei suoi rivali è arrivato addirittura a chiederle di poter vedere le sue lastre per capire o meno se stesse dicendo la verità o adoperando una furba strategia per riposarsi un po’ e ritornare in gara fresca grazie al ripescaggio. È questa la confessione fatta dalla conduttrice a Milly Carlucci a Ballando Segreto. Mi hanno chiesto le lastre. Io a volte mi sorprendo. (Mi hanno detto) ‘Fammi vedere le lastre’ ha esordito la Fialdini, con Milly che ha cercato di chiarire la situazione: Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è il mandante, ma l’esecutore che cosa ha detto? Che non credeva al tuo infortunio? Parole a cui Francesca ha prontamente replicato: Non solo, che lui ha il coraggio di dirmelo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mistero a Ballando con le Stelle: chi ha chiesto di vedere le lastre dell’infortunata Francesca Fialdini?