Forse sarà un caso, o forse no. Nel bel mezzo delle crescenti tensioni tra Cina e Giappone, l'azienda cinese Beijing Lingkong Tianxing ha presentato il nuovo missile ipersonico Yukong Ji-1000 (YKJ-1000) a basso costo condividendo sul web un video promozionale molto controverso. La clip ricostruisce infatti un attacco aereo contro la nazione nipponica. Il missile citato ha una gittata compresa tra i 500 e i 1.300 chilometri, può raggiungere velocità da Mach 5 a Mach 7 e mantenere il volo motorizzato per 360 secondi. Può inoltre essere lanciato da un container, ed è stato " progettato per attacchi rapidi e precisi contro obiettivi di alto valore in profondità nel territorio nemico", ha affermato il portavoce della citata società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missile ipersonico sul Giappone, alta tensione Pechino-Tokyo: cosa c'è dietro il video avvertimento