Mirko Casadei 25 anni nel nome del padre
Mirko Casadei festeggia 25 anni di carriera e ricorda il padre Raoul Casadei in un incontro pubblico. L’appuntamento è domani alle 16, al Museo della Marineria, nell’ambito della rassegna di incontri organizzata dall’ Università per gli adulti di Cesenatico. Raccontare della famiglia Casadei, dal mitico Secondo Casadei, Raoul e oggi Mirko, offre un’occasione per raccontare la storia di un secolo di Romagna e un buon spaccato dell’Italia, dal 1928 quando tutto nacque, sino ai giorni nostri. Mirko di recente ha scritto il libro " Il figlio del Re " edito da Bontempi, assieme al cantautore Zibba, in cui racconta la storia di una famiglia che è una dinastia del folk italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La terza data del Riviera Book Club del Bicio Papao è un viaggio nel cuore della musica romagnola. Mirko Casadei presenta Il figlio del Re. Storia e storie di Raoul Casadei (Bompiani): un racconto che intreccia memoria, famiglia e identità, dedicato a un uom - facebook.com Vai su Facebook
