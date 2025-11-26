Mirko Casadei 25 anni nel nome del padre

Mirko Casadei festeggia 25 anni di carriera e ricorda il padre Raoul Casadei in un incontro pubblico. L’appuntamento è domani alle 16, al Museo della Marineria, nell’ambito della rassegna di incontri organizzata dall’ Università per gli adulti di Cesenatico. Raccontare della famiglia Casadei, dal mitico Secondo Casadei, Raoul e oggi Mirko, offre un’occasione per raccontare la storia di un secolo di Romagna e un buon spaccato dell’Italia, dal 1928 quando tutto nacque, sino ai giorni nostri. Mirko di recente ha scritto il libro " Il figlio del Re " edito da Bontempi, assieme al cantautore Zibba, in cui racconta la storia di una famiglia che è una dinastia del folk italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

