Miretti torna titolare e festeggia dopo Bodo Glimt Juve | messaggio importante del centrocampista il gesto social – FOTO

Miretti, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Bodo Glimt. Le sue parole – FOTO. Tre punti che valgono oro, una boccata d’ossigeno puro in una notte gelida oltre il Circolo Polare Artico. La Juventus torna dalla Norvegia con il sorriso, dopo aver battuto il BodøGlimt per 3-2 in una sfida di Champions League al cardiopalma. A farsi portavoce della soddisfazione dello spogliatoio è Fabio Miretti, uno dei protagonisti della serata, che ha affidato ai social network il suo pensiero post-partita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABIO MIRETTI (@iamfabiomiretti) Il post: “Importante per il cammino, ora testa al campionato”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti torna titolare e festeggia dopo Bodo Glimt Juve: messaggio importante del centrocampista, il gesto social – FOTO

