Miretti si prende la scena | Ha un grande merito nella notte di Bodo bravo anche per l’assist a McKennie La pagella del centrocampista

Miretti si prende la scena. Il centrocampista titolare con Locatelli convince: voto 7 per l'assist a McKennie e la personalità che piace a Spalletti. Nella folle notte di Bodo, dove la Juventus ha strappato tre punti vitali in Champions League con un rocambolesco 3-2, c'è una firma d'autore che va oltre i nomi dei marcatori. Luciano Spalletti, costretto a ridisegnare la squadra per le assenze e per scelta tecnica, ha avuto il coraggio di lanciare dal primo minuto Fabio Miretti. Il classe 2003 è stato schierato titolare a centrocampo, formando una coppia inedita e di qualità con l'inamovibile Manuel Locatelli.

