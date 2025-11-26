Mirandolese doppio colpo Ecco Guidetti e Boccher

di Davide Setti Alessandro Guidetti ed Eduardo Boccher insieme nell’attacco della Mirandolese. La bomba invernale del mercato dei dilettanti scoppia a fine novembre e rischia di cambiare le gerarchie del girone ’D’ di Prima categoria. Il ds Michael Gelati ha piazzato in queste ore il doppio colpo e i due attaccanti – a inizio stagione già in coppa alla Virtus Correggio in Promozione – ieri sera hanno svolto il primo allenamento agli ordini di mister Venturato, pronti per essere utilizzati già domenica nella sfida sul campo del Valsa Savignano. Una coppia sulla carta esplosiva in Prima categoria, con la quale i gialloblù, reduci dal 3-0 sulla Vis San Prospero, contano di tronare a viaggiare nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mirandolese, doppio colpo. Ecco Guidetti e Boccher

