Miranda spara a zero su Spalletti | Come uomo è il peggiore Litigammo quando ti prende di mira è finita

Joao Miranda spara a zero su Luciano Spalletti ricordando i suoi anni all’Inter: "Quando ti prende di mira è finita". Il racconto del brasiliano tra litigi, paura e rapporti tesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

? Napoli, da Hojlund a Neres: l'attacco non spara più e il rientro di Lukaku è ancora lontano ? https://www.calciostyle.it/serie-a/napoli-da-hojlund-a-neres-lattacco-non-spara-piu-e-il-rientro-di-lukaku-e-ancora-lontano?fsp_sid=1575467 ? di Alessandro C - facebook.com Vai su Facebook

Miranda spara a zero su Spalletti: “Come uomo è il peggiore. Litigammo, quando ti prende di mira è finita” - Joao Miranda spara a zero su Luciano Spalletti ricordando i suoi anni all’Inter: "Quando ti prende di mira è finita" ... Si legge su fanpage.it