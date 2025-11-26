Miranda durissimo su Spalletti | Come allenatore è un vincente ma come uomo lasciamo stare…Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miranda, ex difensore dell’Inter, ha attaccato duramente Luciano Spalletti nuovo tecnico della Juventus. Ecco cosa ha detto. Intervistato dalla  Gazzetta dello Sport  verso  Atletico Madrid   Inter, l’ex difensore brasiliano  Miranda  ricorda i suoi anni in nerazzurro e si lancia in un attacco indirizzato a   Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus. L’ARRIVO ALL’INTER  – « Appena arrivato, nel 2015, uno degli assistenti di Mancini mi disse che avrei dovuto migliorare molto a livello difensivo. Io rimasi un po’ così, in fondo qualcosina avevo fatto. ma aveva ragione. La Serie A mi ha completato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

