Miranda durissimo su Spalletti | Come allenatore è un vincente ma come uomo lasciamo stare…Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui

Miranda, ex difensore dell’Inter, ha attaccato duramente Luciano Spalletti nuovo tecnico della Juventus. Ecco cosa ha detto. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport verso Atletico Madrid Inter, l’ex difensore brasiliano Miranda ricorda i suoi anni in nerazzurro e si lancia in un attacco indirizzato a Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus. L’ARRIVO ALL’INTER – « Appena arrivato, nel 2015, uno degli assistenti di Mancini mi disse che avrei dovuto migliorare molto a livello difensivo. Io rimasi un po’ così, in fondo qualcosina avevo fatto. ma aveva ragione. La Serie A mi ha completato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

