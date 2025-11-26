Miranda che attacco a Spalletti | Lui il peggior allenatore mai avuto ecco perché litigammo all’Inter Oggi farei il titolare sia in nerazzurro che all’Atletico c’è un difensore che mi somiglia

Inter News 24 L’ex difensore di Atletico Madrid ed Inter, Miranda, ha parlato così in vista del match in Champions League, ricordando il suo periodo in Italia. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex di Atletico Madrid e Inter, l’ex difensore brasiliano Miranda ricorda i suoi anni in nerazzurro e si lancia in un attacco indirizzato a Luciano Spalletti. QUI: le notizie più rilevanti del giorno sui nerazzurri. L’ARRIVO ALL’INTER – « Appena arrivato, nel 2015, uno degli assistenti di Mancini mi disse che avrei dovuto migliorare molto a livello difensivo. Io rimasi un po’ così, in fondo qualcosina avevo fatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Miranda, che attacco a Spalletti: «Lui il peggior allenatore mai avuto, ecco perché litigammo all’Inter. Oggi farei il titolare sia in nerazzurro che all’Atletico, c’è un difensore che mi somiglia»

Approfondisci con queste news

"Quando ti prende di mira è finita" Ricordate Miranda? L'ex Inter ha attaccato senza esclusione di colpi l'attuale tecnico della Juventus descrivendo Luciano Spalletti 'Come uomo è il peggiore'. - facebook.com Vai su Facebook

" #Spalletti all' #Inter ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Mancini è stato un gentle Vai su X

Miranda, che attacco a Spalletti: "Ha imposto la paura e come uomo... lasciamo stare" - L'ex difensore di Atletico Madrid e Inter alla Gazzetta: "Viveva con il terrore che qualcuno parlasse male di lui" ... Da msn.com

Miranda spara a zero su Spalletti: “Come uomo è il peggiore. Litigammo, quando ti prende di mira è finita” - Joao Miranda spara a zero su Luciano Spalletti ricordando i suoi anni all’Inter: "Quando ti prende di mira è finita" ... Si legge su fanpage.it

Miranda: "Io e Godin meglio della BBC. Spalletti il peggiore, litigammo e non giocai più" - L'ex centrale brasiliano, doppio ex di Inter e Atletico: "Simeone trasmetteva fame e grinta, Mancini un gentleman, De Boer non fu capito. Come scrive msn.com