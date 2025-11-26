Mini cellulari ai detenuti in carcere | perquisizioni anche a Lanciano per l' indagine dell' Antimafia

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perquisizioni in corso dall'alba di mercoledì 26 novembre, in diversi istituti penitenziari di tutta Italia, compreso quello di Lanciano, da parte degli investigatori della Direzione investigativa antimafia di Genova, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia ligure.  Come racconta Genova. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

mini cellulari ai detenuti in carcere perquisizioni anche a lanciano per l indagine dell antimafia

© Chietitoday.it - Mini cellulari ai detenuti in carcere: perquisizioni anche a Lanciano per l'indagine dell'Antimafia

Scopri altri approfondimenti

mini cellulari detenuti carcereCellulari ai detenuti in alta sicurezza, 31 indagati. Anche il carcere di Rossano nell’inchiesta - Sequestrati telefoni e SIM usati da detenuti in alta sicurezza per comunicare con l’esterno. quicosenza.it scrive

mini cellulari detenuti carcereMini cellulari per i mafiosi in carcere a Marassi: 31 indagati. Operazione della Dia - Dall’alba di oggi gli investigatori della Dia di Genova, stanno eseguendo perquisizioni nei Penitenziari di Fossano (Cn), Ivrea (To), Alessandria, Cuneo, Tolmezzo (Ud), Chiavari (Ge), La Spezia, Parma ... Scrive ligurianotizie.it

mini cellulari detenuti carcereMini cellulari ai detenuti di ‘ndrangheta: perquisizioni anche ad Alessandria -  Dall’alba di oggi, il Centro Operativo Dia di Genova, con l’ausilio dei competenti reparti di Polizia Penitenziaria e degli Uffici/Comandi ... radiogold.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mini Cellulari Detenuti Carcere