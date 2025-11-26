Mini cellulari ai detenuti in carcere | perquisizioni anche a Lanciano per l' indagine dell' Antimafia
Perquisizioni in corso dall'alba di mercoledì 26 novembre, in diversi istituti penitenziari di tutta Italia, compreso quello di Lanciano, da parte degli investigatori della Direzione investigativa antimafia di Genova, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia ligure. Come racconta Genova. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
